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فان كليف أند آربلز تعرض في أيام التصميم دبي للعام الخامس

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الأربعاء 09-03-2016 20:56

أعلنت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels الفرنسية للمجوهرات الراقية عن شراكةً تجمعها مع معرض أيام التصميم دبي للعام الخامس على التوالي. وفي نسخة هذه السنة، تكرّم الدار وتقدم تصاميم من روح الطبيعة: ومعرض من قطع ومجوهرت نادرة وراقية.
ولتسليط الضوء على الأسلوب الفني الراقي للدار وإرثها الغني، يروي المعرض قصصاً استثنائيةً من خلال تشكيلة من جواهر "إريتاج" Heritage ومجموعة نادرة من القطع التابعة لمجموعة "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels.
ومن ضمن المعروضات أيضاً حقيبة Black Tie Minaudière precious box الفاخرة التي يتميز تصميمها بأشكال الزهور وتصاميم الأزياء وتستلهم من أناقة المرأة الراقية في العشرينيات.

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سيدتي