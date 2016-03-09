القبض على هارب من 76 حكم قضائى بـ"أبو تشت" شمال محافظة قنا

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى، بمركز "أبو تشت" شمال محافظة قنا ، برئاسة العقيد أحمد فجر، من ضبط هارب من 76 حكم قضائى متنوع.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا اخطارا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة العقيد جمال سالمان مفتش مباحث مركز شرطة أبوتشت والنقيب أدهم أبو الدهب من القبض على "متولى ش ع" 40 سنة عاطل والمطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ 76 حكم قضائى متنوع مابين شيكات بدون رصيد، وضرب وغرامة ونصب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تنفيذ 416 حكما قضائيا وضبط 100 محكوم عليه فى حملة أمنية بقنا