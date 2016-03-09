بالصوت - اتحاد السلة يوضح لـ في الجول موقف صلاح من دعم ملف تنظيم مونديال الشباب

أوضح مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة حقيقة موقف محمد صلاح نجم روما من دعم ملف استضافة مصر لكأس العالم للشباب 2017.

مصر تنافس لاتفيا وإيطاليا وإسرائيل على استضافة مونديال الشباب دون 19 عاما في 2017.

صور في الجول - النني ونجوم السلة في أمريكا يدعمون ملف تنظيم مصر لمونديال الشباب

وقال أبو فريخة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أرسلنا صورة هاشتاج دعم استضافة البطولة لصلاح، فرد علينا بأنه سيطلع مستشاره القانوني على الأمر قبل التقاط الصور مع الهاشتاج".

وأضاف "أجرينا عدة اتصالات بصلاح لكنه لم يرد".

وأشار إلى أنه يتفهم موقف صلاح المتذبذب كونه يلعب في إيطاليا وهي أحد المنافسين لمصر على استضافة البطولة.

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