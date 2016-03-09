أطعمة لعلاج التهاب الحلق أهمها الموز والكرنب

التهابات الحلق من الأمراض التى تسبب آلاما شديدة تؤثر على تناول الطعام، ويمكن التغلب عليها من خلال بعض الأطعمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
1 - العرقسوسمضغ بعض العرقسوس يساعد فى تهدئة آلام الحلق والقضاء على الكحة، وأثبتت الدراسات قدرة العرقسوس على تقليل ألم الحلق وتهدئة الشعب الهوائية.
2 - المريمية:بعض نبات المريمية المجففة فى كوب ماء دافئ أو إضافتها كشوربة الدجاج إلى الطعام يساعد فى مكافحة الالتهابات، حيث تم استخدامها عدة قرون لتخفيف جميع الآلام الجسدية مثل قرحة المعدة، وتوصلت دراسة إلى أن المريمية بها مادة فعالة تقضى على التهاب الحلق.
3 - الآيس كريم:أثبتت الدراسات أن الأطعمة الباردة تساعد فى تخدير الألم، وتناول عدد من ملاعق الآيس كريم يقلل الالتهابات فى فترة قصيرة.
4 - الموز:الموز من الفاكهة سهلة البلع، ويحوى فيتامين سى الذى يحد من التهابات الحلق.
5 - الكرنب المطبوخ :الكرنب المطبوخ من الأطعمة التى تحوى مواد مضادة للأكسدة ويساعد فى التغلب على البرد والأنفلونزا، ويقلل من التهاب الحنجرة، وفرم قطعة منه مع زيت الزيتون والكركم وتناولها تقلل حده الالتهابات.
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وكشف الموقع الأمريكى "Cosmopolitan" - فى تقرير نشره مؤخرا - عن 8 أطعمة ومشروبات غير تقليدية تساعد فى علاج التهاب الحلق، وتجعل بلع الطعام أقل ألما وتشمل:
1 - العرقسوسمضغ بعض العرقسوس يساعد فى تهدئة آلام الحلق والقضاء على الكحة، وأثبتت الدراسات قدرة العرقسوس على تقليل ألم الحلق وتهدئة الشعب الهوائية.
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2 - المريمية:بعض نبات المريمية المجففة فى كوب ماء دافئ أو إضافتها كشوربة الدجاج إلى الطعام يساعد فى مكافحة الالتهابات، حيث تم استخدامها عدة قرون لتخفيف جميع الآلام الجسدية مثل قرحة المعدة، وتوصلت دراسة إلى أن المريمية بها مادة فعالة تقضى على التهاب الحلق.
>
3 - الآيس كريم:أثبتت الدراسات أن الأطعمة الباردة تساعد فى تخدير الألم، وتناول عدد من ملاعق الآيس كريم يقلل الالتهابات فى فترة قصيرة.
>
4 - الموز:الموز من الفاكهة سهلة البلع، ويحوى فيتامين سى الذى يحد من التهابات الحلق.
>
5 - الكرنب المطبوخ :الكرنب المطبوخ من الأطعمة التى تحوى مواد مضادة للأكسدة ويساعد فى التغلب على البرد والأنفلونزا، ويقلل من التهاب الحنجرة، وفرم قطعة منه مع زيت الزيتون والكركم وتناولها تقلل حده الالتهابات.
>
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>
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