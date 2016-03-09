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أعراض الغدة الدرقية.. تظهر بداية من سن 12 عاما ومنها الخامل والنشط

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أعراض الغدة الدرقية.. تظهر بداية من سن 12 عاما ومنها الخامل والنشط أعراض الغدة الدرقية.. تظهر بداية من سن 12 عاما ومنها الخامل والنشط
تظهر أعراض الغدة الدرقية على الكثير دون أن يعرفوا، وهى تصيبهم نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية منها بالضعف أحيانا والكسل والبرودة أحيانا أخرى.

أعراض الغدة الدرقية تظهر من عمر 12 سنة
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وعن أعراض الغدة الدرقية يوضح الدكتور مجدى إسكندر، أخصائى الأمراض الباطنية والغدد الصماء: "مع وصول الأطفال للحياة يطمئن الأهل على صحتهم بخطوات معينة منها أخذ عينة من كعب القدم لتحليل نسبة نشاط الغدة الدرقية، ثم يهملون المتابعة وهم لا يعرفون ضرورة العودة للاطمئنان على الغدة الدرقية للطفل عندما يصل عمره 12 سنة، لأن الغدة الدرقية تتعرض لمشكلات بداية من هذا السن".

أعراض الغدة الدرقية الخاملة
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ويضيف الدكتور مجدى إسكندر أن الغدة الدرقية وهى من الغدد الصماء أحيانا تصاب بالكسل أو الخمول وتكون من علامتها البدانة، الوجه الدائرى، وعجز المصاب عن التكييف مع البرد، وعدم الفهم السريع فى المدارس، وسقوط الشعر، وتظهر الغدة الدرقية ـحيانا على هيئة ورم فى الرقبة، وهنا يجب الانتباه للمشاكل الكبيرة التى وصلت إليها الغدة.

أعراض الغدة الدرقية ذات النشاط الزائد
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ويصاحب النشاط الزائد للغدة الدرقية رعشة فى اليدين، زيادة ضربات القلب، نحافة شديدة، وتعرق شديد، والعلاج فى الحالتين "أعراض الغدة الدرقية النشطة والخاملة" يتوفر العلاج اللازم ولم يعد مشكلة كما كان سلفا.

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