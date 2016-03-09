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فيديو.. تامر أمين ساخرًا من عزة الحناوي : “مينفعش مذيعة وزنها 135 كيلو تظهر على الشاشة”

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فيديو.. تامر أمين ساخرًا من عزة الحناوي : “مينفعش مذيعة وزنها 135 كيلو تظهر على الشاشة” فيديو.. تامر أمين ساخرًا من عزة الحناوي : “مينفعش مذيعة وزنها 135 كيلو تظهر على الشاشة”

سخر الإعلامي تامر أمين، من مذيعة التليفزيون المصري، من وزن عزة الحناوي، عقب مهاجمتها الرئيس عبد الفتاح ، مناشدا اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، بأن يضع ميزانا على باب كل أستوديو لوزن المذيعات.

وهاجم أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، عزة الحناوى، قائلا :” لازم يحطولك ميزان على الاستوديو علشان تعرفي وزنك، و ومينفعش مذيعة وزنها 150 كيلو تطلع على الشاشة”، مؤكدا أن ما قالته عن الرئيس السيسي، ما هو إلا رأي شخصي، لا ينتقص من إنجازات الرئيس في شيء.

وأشار إلى أن “الحناوي”، ارتكبت جريمة إعلامية أيضا عندما عبرت عن رأيها بكل وضوح خلال حديث ضيفها، وهو لا يجوز إعلاميا، وكان يجب أن تصمت وقت وجود الضيوف وتوجيه الأسئلة فقط.

وشدد تامر أمين، على ضرورة إعادة النظر في المعايير التي يظهر بها الناس على شاشة التليفزيون المصري في إطار المهنية والأخلاق والمعايير.

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