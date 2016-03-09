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تعرف على نتائج إعادة فرز أصوات دائرة «الدقي» بين عمرو الشوبكي وأحمد مرتضى منصور

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تعرف على نتائج إعادة فرز أصوات دائرة «الدقي» بين عمرو الشوبكي وأحمد مرتضى منصور تعرف على نتائج إعادة فرز أصوات دائرة «الدقي» بين عمرو الشوبكي وأحمد مرتضى منصور

عمرو الشوبكي

كشف المستشار إسلام الضبع، وكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إنه بعد جلستين بغرفة المشورة بمحكمة النقض لأعمال إعادة فرز الأصوات فى عدد 178 لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة، تبين حدوث تغيير عن النتيجة المعلنة بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، موضحا أن الفرز أظهر تفوق الدكتور عمرو الشوبكى عن أحمد مرتضى منصور بفارق 258 صوتا لصالح الشوبكى.

وقال الضبع فى تصريح صحفي، إن النتيجة بعد إعادة الفرز كالتالى، حصول الدكتور الشوبكى على 21 ألفا و646 صوتا مقابل 21 ألفا و388 صوتا لصالح أحمد مرتضى منصور.

وأضاف الضبع، أن المحكمة حتى الآن لم تعلن بشكل رسمى نتيجة الفرز إلا أنهم حصلوا على المحاضر، كما حصل عليها وكلاء النائب أحمد مرتضى منصور، وكانت نتيجة الجمع التى وصل لها الطرفان هى تفوق الشوبكى على أحمد مرتضى بفارق 258 صوتا، فيما يتعلق بأصوات داخل جمهورية العربية، حيث إن الدكتور الشوبكى كان متقدما عن أحمد مرتضى فى تصويت المصريين بالخارج.

وأوضح الضبع، أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الأمر، إما أن تعلن المحكمة وتصحح النتيجة، وتصعد الدكتور عمرو الشوبكى، وتعلن فوزه بمقعد الدقى والعجوزة، أو تقرر إعادة الانتخابات من جديد بالدائرة.

وأشار إلى أنهم ينتظرون حكم المحكمة، والتى من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القادمة.

 

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