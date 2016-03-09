"فريق غيث" يعالج آثار تجمعات مياه الأمطار بدبي

أكد المهندس طالب جلفار مدير إدارة الصرف الصحي والري ببلدية دبي ورئيس فريق غيث دبي المشرف على تصريف مياه الأمطار أن فريق غيث دبي يواصل جهوده المكثفة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في كافة أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل يعمل طوال 24 ساعة.

وذكر بأن الفريق استكمل كافة استعداداته لمواجهة آثار تجمعات مياه أمطار الخير وما خلفته العاصفة الرعدية المصاحبة، موضحها أنها سببت تجمعات في مختلف المناطق بالإمارة وذلك لأن هذا النوع من الأمطار في الغالب لا تكون محددة ومتوقعة من حيث كمية المياه التي تخلفها لأنها ناتجة عن عاصفة رعدية.

كما أشار إلى أن الفريق يقوم بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لمواجهة تداعيات الأمطار منذ هطولها في الليلة قبل الماضية، والتي تأثرت بها مختلف مناطق الإمارة ولا تزال فرق بلدية دبي تنتشر للسيطرة على تداعياتها.

وأكد جلفار على أن فريق العمل يقوم بمهامه على قدم وساق وان فرق البلدية تواجه هذه الآثار والتداعيات للقيام بعملية سحب المياه المتجمعة في الشوارع والمناطق السكنية المتفرقة التابعة لإمارة دبي وذلك حسب الأولويات وبأكمل وجه من خلال الآليات والصهاريج التي توزعت على كافة مناطق الإمارة.

حيث بلغ عدد التناكر التي عملت على سحب مياه الأمطار حاليا ٥٠ تابعة لبلدية دبي و٤٠ من القطاع الخاص، الى جانب ذلك حرص الفريق على تخصيص عدد ١٠٠٠ عامل تم توزيعهم على مناطق مختلفة بالإمارة لتنظيف فتحات تصريف مياه الامطار بالإضافة الى ١٢٠ فريق عمل موزعة على الإمارة فيما بلغ عدد المضخات حوالي ١٥٠ نصفها تتبع البلدية والنصف الاخر تم الاستعانة به من قبل شركات خاصة، ويجري حاليا الاستعانة بعدد إضافي من فرق العمل والمضخات والتناكر من المقاولين.

وبلغ عدد القياديين حاليا ٣٠ يقومون بمتابعة الاعمال والإشراف عليها وتم توزيعهم لتغطية العمل على مدار الساعة وإعطاء فرصة للراحة لبعض الفرق التي تعمل منذ ساعات الفجر.

ونبه المهندس طالب جلفار جميع قاطني دبي عدم التردد في أبداء آرائهم أو ملاحظة بما يخص تجمع مياه الأمطار، بالاتصال فورًا بمركز الاتصال في بلدية دبي، وعلى الرقم 800900.

كما دعا الجمهور الكريم إلى تفهم الأولويات، حيث إن الأولويات المعلنة للعمل الميداني تتدرج من الشوارع الرئيسية، فالشوارع الفرعية ثم المناطق والساحات.

ويذكر ان شارع الشيخ زايد من سيح شعيب بالاتجاه لدبي مغلق وقد تم تحويل الحركة على شارع الشاحنات ومن ثم الى شارع الشيخ محمد بن زايد.

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