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إغلاق طرق في رأس الخيمة بسبب هطول الأمطار

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إغلاق طرق في رأس الخيمة بسبب هطول الأمطار إغلاق طرق في رأس الخيمة بسبب هطول الأمطار

أغلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الشارع المؤدي لجبل جيس (وادي البيح) ووادي القور بمنطقة المنيعي بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب التي بدورها أسفرت عن إغلاق جزئي لعدد من الطرق.

وأشار العميد غانم أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة إلى أن الادارة العامة للعمليات المركزية رفعت من مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ المرورية المتوقعة بسبب استمرار هطول الأمطار وتقلبات الطقس التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، مؤكدا وجود تعاون مشترك مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الامارة ذات العلاقة.

ودعا سائقي المركبات لتوخي الحذر قدر الإمكان، وترك مسافة كافية بين المركبات لتجنب السير حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، ودعا المواطنين وجميع مرتادي الأماكن التي تشهد هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية، عدم استخدام الطرق التي تم إغلاقها والامتثال لأوامر رجال الشرطة المتواجدين على الطرق حرصا على سلامتهم.

 وأكد على السيطرة التامة لمختلف طرق ومناطق الإمارة من خلال تكثيف ومضاعفة تواجد الدوريات الشرطية والأمنية وسيارات الإسعاف والإنقاذ المنتشرة في مختلف الطرقات والتقاطعات الرئيسية لتعزيز الأمن والأمان ومساندة الجميع وتقديم النصح والإرشاد ومتابعة الحالة أولا بأول وعن قرب، حيث تم إغلاق العديد من الطرق والمناطق لانعدام الرؤية الافقية بفعل السحب وأخرى بسبب تجمع مياه الأمطار وجريان الأودية.

وحذّر المواطنين من خطر حدوث انهيارات في بعض المرفقات نتيجة غزارة الأمطار الرعدية وقوة السيول الجارفة، ونصحهم بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة في قطعها مما يعرض حياتهم للخطر الأكيد، وعدم الاقتراب من السدود التي تغمرها مياه الأمطار وكذلك الشواطئ حيث إن البحر يكون هائجاً بسبب قوة الرياح.

 ونوه إلى أن الاجواء الماطرة التي تشهدها الدولة بشكل عام ورأس الخيمة تحديداً ستستمر حتى يوم غد.

وقال إنه تم سحب 21 مركبة من الوديان ورغم التحذيرات من عدم ارتياد الوديان إلا أن هناك بعض أفراد المجتمع توجد لديهم لامبالاة مما يعرضهم للخطر، كما وقع 54 حادثا مروريا بين البسيط والمتوسط، بينها حالتا دهس صباح اليوم.
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