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"أبوظبي للتعليم" يقرر إخلاء سكن المعلمين في المرفأ وغياثي بالمنطقة الغربية

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"أبوظبي للتعليم" يقرر إخلاء سكن المعلمين في المرفأ وغياثي بالمنطقة الغربية "أبوظبي للتعليم" يقرر إخلاء سكن المعلمين في المرفأ وغياثي بالمنطقة الغربية

قرر مجلس أبوظبي للتعليم اخلاء سكن المعلمين في المنطقة الغربية وتحديدا في مدينتي غياثي والمرفأ وذلك كإجراء احترازي مع تعرض البلاد لأمطار شديدة وعواصف جوية حفاظا على سلامة المعلمين واسرهم.

وذكر مجلس ابوظبي للتعليم انه تم نقل المعلمين وأسرهم الى فنادق كسكن مؤقت تمهيدا لنقلهم الى مساكن اخرى تضمن سلامتهم خلال الايام المقبلة.

وكان "ابوظبي للتعليم" قد كلف فريق الصحة والسلامة بالمجلس بدراسة وضع سكن المعلمين في المنطقة الغربية في ظل الحالة الجوية التي تتعرض لها البلاد حيث أوصى بضرورة اخلاء السكن وسرعة نقل المعلمين الى اماكن اكثر امنا.

وسيقوم الفريق بدراسة وضع السكن بعد استقرار الاحوال الجوية ووضع الحلول المناسبة التي تضمن سلامة المعلمين واسرهم .

ويشمل سكن معلمي مدينة المرفأ 29 وحدة سكنية بينما يشمل سكن معلمي مدينة غياثي 21 وحدة سكنية.
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