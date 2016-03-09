مقتل ثلاثة من حراس "غرفة عمليات" محاربة تنظيم داعش

قتل مسلحون يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش المسلح ثلاثة حراس فى هجوم على نقطة تفتيش خارج "غرفة العمليات المشتركة" التى أقيمت الشهر الماضى لمحاربة التنظيم المتطرف، حسبما قال مسؤولون ليبيون.

صرح محمد الشامى، الناطق باسم غرفة العمليات، بأن هجوم اليوم الأربعاء وقع فى منتصف الطريق بين مدينة سرت التى يسيطر عليها التنظيم بشرق البلاد ومصراتة غربا.

شكلت قوات متحالفة مع الحكومة التى يدعمها الإسلاميون والمتمركزة فى العاصمة طرابلس غرفة العمليات المشتركة الشهر الماضى بهدف تنسيق جهود محاربة تنظيم داعش.

وفى السياق، قال مختار خليفة، رئيس المجلس البلدى لسرت، إن الهجوم وقع بعد يوم من غارة شهدتها سرت واستهدفت مواقع للتنظيم.

انزلقت ليبيا فى الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالمستبد معمر القذافى الذى حكم البلاد طويلا قبل مقتله.

ومنذ عام 2014، تعمل الحكومة المعترف بها دوليا من أقصى شرق البلد مترامى الأطراف والغنى بالنفط.

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