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بالصور.. محمود عباس يستقبل نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى رام الله

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بالصور.. محمود عباس يستقبل نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى رام الله بالصور.. محمود عباس يستقبل نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى رام الله

>استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس محمود عباس، :"أن إعادة الأمل وتوفير الأفق السياسى لتحقيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من من يونيو عام 1967 هو مفتاح الأمن والسلام والاستقرار فى منطقتنا، وأن استمرار الإملاءات والمستوطنات وتكريس الاحتلال هو السبب للعنف وإراقة الدماء".

وقدم الرئيس عباس، تعازيه لنائب الرئيس الأمريكى فى وفاة المواطن الأمريكى الذى قتل أمس، مؤكدا فى الوقت نفسه أن سلطات الاحتلال قتلت 200 فلسطينى فى الأشهر الخمسة الماضية.
>وشدد، على ضرورة مكافحة الاٍرهاب بكافة أشكاله، وأن الانتصار على داعش والإرهاب يتطلب إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكى التزام الإدارة الأمريكية بمبدأ حل الدولتين ووجوب الحفاظ عليها، مؤكدا موقف الإدارة الأمريكية الدائم تجاه الاستيطان.

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محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(14)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(16)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(1)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(2)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(3)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(4)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(5)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(7)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(8)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(9)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(10)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(12)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(13)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(15)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(17)

محمود-عباس-يستقبل-نائب-الرئيس-الأمريكى-جو-بايدن-فى-رام-الله-(18)
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