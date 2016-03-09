الجبير: لا مانع من فتح صفحة جديدة مع ايران اذا غيرت سياستها

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الاربعاء فى الرياض أن بلاده لا تمانع فى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع ايران "اذا غيرت أسلوبها وسياساتها" وعدم "التدخل" فى شؤون الاخرين.

وأضاف للصحافيين "لا شيء يمنع من فتح صفحة جديده مع إيران وبناء افضل العلاقات معها مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل فى شؤون الآخرين".

وأكد الجبير الذى قطعت بلاده العلاقات الدبلوماسية مع ايران مطلع يناير بعد أن هاجمت حشود سفارتها فى طهران وقنصليتها فى مشهد "اذا أرادت إيران علاقات جيدة عليها أن تلتزم بحسن الجوار لا نحتاج إلى وساطة".

وتابع أن "العلاقات متدهورة بسبب السياسات الطائفية التى تتبناها إيران ودعمها للإرهاب وزرعها خلايا إرهابية فى دول المنطقة وتهريب أسلحة إلى دول المنطقة من أجل عمليات التخريب".

وأوضح وزير الخارجية السعودى أن "إيران جارة مسلمة ولديها حضارة عظيمة وشعب صديق لكن السياسات بعد ثورة (اية الله) الخمينى كانت عدائية".

وكان الجبير يتحدث إلى الصحافيين فى ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى ونظرائهم من المغرب والأردن.

وتتهم السعودية ودول الخليج إيران بدعم المتمردين الشيعة فى اليمن، فضلا عن محاولة زعزعة استقرار أنظمتهم.

كما أنها تدعم المعارضة فى الحرب المستمرة منذ خمس سنوات فى سوريا فى حين تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد.

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