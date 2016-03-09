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الملك سليمان يلتقى السيسى ويقيم مأدبة عشاء للوفود المشاركة فى"رعد الشمال"

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الملك سليمان يلتقى السيسى ويقيم مأدبة عشاء للوفود المشاركة فى"رعد الشمال" الملك سليمان يلتقى السيسى ويقيم مأدبة عشاء للوفود المشاركة فى"رعد الشمال"
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة فى تمرين "رعد الشمال" الذين سيحضرون المناورة الختامية للتمرين والعرض العسكرى للقوات المسلحة والقوات المشاركة من الدول الشقيقة فى التمرين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسى وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة فى تمرين "رعد الشمال".
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مصر 365

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