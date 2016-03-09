مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (1)-(2) باريس سان جيرمان.. السلطان يصعب الموقف على البلوز بهدف ثان

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عرضية من دي ماريا من اليسار بالمقاس على قدم إبراهيموفيتش الذي يسكنها الشباك

ق67 جووووووووووووووووووووووووووووووووول إبراهيموفيتش يقضي على أحلام البلوز

ق65 كيفين تراب يتألق ويتصدى مرتين لتسديدتين من ويليان وأزار

ق63 تمريرة بينية رائعة من رابيو لزتان المنلق من اليسار يسدد في جسد كورتوا ويحصل على ركنية

ق60 تبديل اضطراري بخروج دييجو كوستا للإصابة ودخول بيرتراند تراوري

ق27: مراوغة رائعة لكوستا على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بيساره لكن هذه المرة سكنت الشباك.

ق16: عرضية أرضية من إبراهيموفيتش مرت من أمام دفاع البلوز سددها رابيو المتمركز أمام المرمى مباشرة في الشباك.

ق5: تسديدة من دي ماريا مرت بجوار الحارس في طريقها للشباك، لكن إيفانوفيتش شتت الكرة قبل أن تمر من على خط المرمى.

ق2: مراوغة رائعة لدييجو كوستا داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بيسراه لكن تراب تصدى للكرة وابعدها عن المرمى.