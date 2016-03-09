فيديو.. «وكيل النواب»: أؤيد إعادة بث جلسات المجلس على الهواء

أيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الأربعاء، ضرورة إعادة بث جلسات المجلس على الهواء، ليطلع المواطنين على نواب الشعب.

وأوضح وهدان، خلال حواره مع برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة 2 ” الأربعاء، أنه بث الجسلات على الهواء يجعل الشعب يراقب النواب وعمل البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم على أداء النواب بعد شهرين من بداية البرلمان يعد ظلمًا، ولن يكون تقييم واقعى وموضوعى.

وأشار إلى أن البرلمان واجه عدة تحديات من بداية انعقاد جلساته، كان أهمها إقرار341 قانونا خلال 15 يومًا، بالإضافة الي إقرار لائحة المجلس الداخلية.

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