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فيديو.. سليمان وهدان: عاقبنا توفيق عكاشة لإرساء القواعد البرلمانية

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فيديو.. سليمان وهدان: عاقبنا توفيق عكاشة لإرساء القواعد البرلمانية فيديو.. سليمان وهدان: عاقبنا توفيق عكاشة لإرساء القواعد البرلمانية

سلمان وهدان – أرشيفية

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الأربعاء، أنه كان لابد من معاقبة النائب السابق توفيق عكاشة بعد تعديه على النواب ورئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، وذلك لإرساء قواعد العمل البرلماني، لافتا إلى أن عكاشة ارتكب خطأ كبيرا بالتهجم على رئيس البرلمان.

وأضاف وهدان، خلال حواره مع برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة 2 ” الأربعاء، أنه طالب عكاشة خلال عضويته بالمجلس بعدم إثارة المشكلات من خلال قناته الفراعين وتحميلها للبرلمان، كما طالبه بالالتزام بالذوق العام، إلا أن مجلس النواب فوجئ بعد ذلك باستضافة عكاشة للسفير الاسرائيلي وهو ما أدى الى غضب النواب والشارع المصري، باعتبار القضية الفلسطينية القضية الأم للمصريين.

وأوضح وهدان أن “عكاشة” أثار المشكلات عبر مهاجمة والإمارات من خلال قناته  وهو ما سبب غضب ورفض شديد من جميع أعضاء البرلمان.

وجدد وكيل مجلس النواب، التأكيد أن إسقاط عضوية عكاشة تم بشكل قانوني، بموافقة معظم الأعضاء، خاصة نواب محافظة الدقهلية الذين رأوا أنه أساء لأهالي المحافظة.

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