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الداخلية: مصرع 12 مجندًا ضمن ضحايا حادث تصادم طريق أبو رديس بجنوب سيناء

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الداخلية: مصرع 12 مجندًا ضمن ضحايا حادث تصادم طريق أبو رديس بجنوب سيناء الداخلية: مصرع 12 مجندًا ضمن ضحايا حادث تصادم طريق أبو رديس بجنوب سيناء
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق أبو رديس - الطور بدائرة قسم شرطة أبو رديس جنوب سيناء.

وأسفر الحادث عن وفاة 12 مجندًا من قوة قسم شرطة دهب، و4 طلبة، و2 مجهولى الهاوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
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