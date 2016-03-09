الداخلية: مصرع 12 مجندًا ضمن ضحايا حادث تصادم طريق أبو رديس بجنوب سيناء

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق أبو رديس - الطور بدائرة قسم شرطة أبو رديس جنوب سيناء.

وأسفر الحادث عن وفاة 12 مجندًا من قوة قسم شرطة دهب، و4 طلبة، و2 مجهولى الهاوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

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- مصرع 18 شخصا وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق "أبورديس - طور سيناء"