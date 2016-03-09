تداول فيديو يتهم أمن مستشفى الأحرار بإلقاء مريض فى الشارع

كتب آسر أحمد

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر من خلاله أفراد أمن مستشفى حكومى بالزقازيق بمحافظة الشرقية وهم يلقون مريضًا فى الشارع تنفيذًا لأوامر العميد مدير أمن المستشفى.

ويتضح من خلال الحوار الدائر بين أفراد الأمن بالفيديو أن العميد المسئول عن أمن المستشفى هو من أمرهم برمى المريض خارج المستشفى لتكرار دخوله إليه.

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