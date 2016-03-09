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تداول فيديو يتهم أمن مستشفى الأحرار بإلقاء مريض فى الشارع

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تداول فيديو يتهم أمن مستشفى الأحرار بإلقاء مريض فى الشارع تداول فيديو يتهم أمن مستشفى الأحرار بإلقاء مريض فى الشارع

الأربعاء، 09 مارس 2016 - 09:42 م

كتب آسر أحمد

تداول رواد مواقع التواصل يظهر من خلاله أفراد أمن مستشفى حكومى بالزقازيق بمحافظة الشرقية وهم يلقون مريضًا فى الشارع تنفيذًا لأوامر العميد مدير أمن المستشفى.

ويتضح من خلال الحوار الدائر بين أفراد الأمن أن العميد المسئول عن أمن المستشفى هو من أمرهم برمى المريض خارج المستشفى لتكرار دخوله إليه.

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