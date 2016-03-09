"الخارجية المصرية" تجدد تحذيراتها للمصريين من السفر إلى ليبيا

فى إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى، بالمتابعة المستمرة للمصريين المتواجدين فى ليبيا، وفى ضوء تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا وانعكاس ذلك على المصريين المقيمين بها، جددت وزارة الخارجية التحذير من السفر إلى ليبيا فى الوقت الحالى.

وأعادت الوزارة مناشدة المصريين المقيمين بها توخى أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.

من ناحية أخرى، ناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر، والتى تقوم بتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق دولة ثالثة، مما يعرض الشخص الذى يدخل ليبيا بطريق غير شرعى إلى الاحتجاز من قبل السلطات الليبية.

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