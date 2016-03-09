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القائم بأعمال سفير إيران: نتطلع لعلاقات قوية والإيرانيون مشتاقون لمصر

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القائم بأعمال سفير إيران: نتطلع لعلاقات قوية والإيرانيون مشتاقون لمصر القائم بأعمال سفير إيران: نتطلع لعلاقات قوية والإيرانيون مشتاقون لمصر
قال القائم بالأعمال الإيرانى فى القاهرة، محمد محموديان، إن وإيران قوتان عميقتان فى المنطقة وحضارتان تمتد لآلاف السنين، مشددا على أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع القاهرة، قائلا: "الإيرانيون مشتاقون لمصر".

وأضاف محموديان، خلال تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن مصر دولة عريقة ويتمنى كل إيرانى أن يزورها، كما أن طهران تطلع إلى تعاون بين البلدين، ويدها ممدودة للمصريين منذ35 سنة.

وقال القائم بأعمال السفير الإيرانى: "نحن نريد إرادة قوية لمصر واستقلالية القرار، وطهران دعمت مصر لعضوية مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مصانع السيارات الإيرانية ترغب فى فتح مصانع لها مصر لتصدير السيارات إلى أفريقيا"، مؤكدا أن المستثمر الايرانى يريد أن يأتى لمصر.

وفى سياق آخر، قال محموديان، إن بلاده تتمنى ألا تحدث حرب عالمية ثالثة فى سوريا، وأن يجلس المتصارعون حول الطاولة من أجل الحوار لأن الحرب سيكون لها خسائر كبيرة على الجميع، مضيفا أن إيران بذلت جهودا كثيرة حتى تنهى الخلافات النووية مع المجتمع الغربى.

ونفى القائم بالأعمال تصدير بلاده لـ"التشيع" فى الدول العربية أو الدول التى ترغب أن تستثمر فيها.

وفى تعليقه حول زيارة الوفد الحوثى للملكة العربية ، قال محموديان، إن بلاده دائما نشجع على الحوار بين الطرفين ونحن لا ندعم أى مبادرة للحرب، مضيفا أن تركيا وإيران مع وحدة سوريا، كما أن طهران ترحب بتقوية العلاقات بين العراق ومصر.

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مصر 365

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