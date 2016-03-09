ننشر أسماء 12 مجندا لقوا مصرعهم فى حادث "أبو رديس" بجنوب سيناء

قال اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء إن حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل بطريق أبورديس، أسفر عن مصرع 16 مجندا، حتى الآن ، وجارى توفير سيارات الإسعاف التى ستنقل جثثهم إلى محافظاتهم .

وينشر "اليوم السابع" أسماء بعض المجندين المتوفين وهم :"محمد عادل، أبو بكر إبراهيم، ومحمد رضا عويس، وأحمد على حسين، وأحمد زهران زكى، علاء رجب محمود، عمرو محمد رضا، بشوى جادى الرب، عبد الله السيد، علاء الدين محمد، شحاتة غازى، سلامة سويلم سالم".

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