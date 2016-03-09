تامر أمين لـ"عزة الحناوى":"ما ينفعش مذيعة وزنها 150 كيلو تطلع على الشاشة"

علق الإعلامى تامر أمين، على هجوم عزة الحناوى مذيعة التليفزيون المصرى، على الرئيس السيسى، قائلاً، إن عزة الحناوى ارتكبت جرائم لها علاقة بالإعلام وليس السياسة، وأضاف:" أنصح عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يضع ميزانًا على باب الأستوديو لكل مذيع ومذيعة، عشان نشوف وزنه، والمظهر جزء مهم لمقومات المذيع، ومينفعش مذيعة وزنها 150 كيلو تطلع على الشاشة".

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"،:"ما قالته عزة الحناوى رأيها الشخصى، وهى مسئولة عنه، ولا يعنينا فى شىء، وتم تحويل بلاغ للنائب العام يتهمها بإهانة الرئيس".

وأشار أمين إلى أن الرئيس أكبر من أن يُهان، موضحاً أن ما قالته عزة الحناوى يعبر عن رأيها الشخصى، وهى حرة طالما لم ترتكب مخالفة للقانون.

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