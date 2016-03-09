ليلة_الأبطال بالفيديو – العودة؟ كوستا يسجل هدفا رائعا لتشيلسي

أعاد دييجو كوستا مهاجم تشيلسي فريقه للحياة مرة أخرى بعدما سجل هدف التعادل في شباك باريس سان جيرمان.

ويستضيف تشيلسي منافسه سان جيرمان بملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 27 تسلم كوستا الكرة من على حدود منطقة الجزاء وراوغ تياجو سيلفا قائد سان جيرمان بطريقة رائعة قبل أن يسدد بيسراه في الشباك مسجلا التعادل.

ويحتاج تشيلسي لهدف آخر كي يدرك التعادل في مجموع المباراتين إذ أنه قد سقط في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

وإذا ما سجل تشيلسي هدفين آخرين فإنه سيضمن التأهل للدور ربع النهائي.

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