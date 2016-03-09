ربة منزل تحمل سفاحًا من مسن فى السبعين من عمره ببني سويف‎

اتهم شاب والدته بالحمل سفاحا من رجل مسن فى عقده السابع، فى محضر رسمي بمركز شرطة ناصر.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغا من «إ. ج . ع»، 21 سنة، بائع متجول ومقيم بدائرة مركز ناصر، يفيد بحمل والدته سفاحا من رجل مسن يدعى «س . م .م»، فلاح، 65 سنة.

وتبين من التحقيقات الأولية، إن مقدم البلاغ لاحظ إنتفاخ بطن والدته وتدعى «ر . ع . س»، 44 سنة، على الرغم من وفاة والده منذ 4 سنوات، وبسؤالها رفضت الأجابة، فأجبرها على الذهاب معه إلى طبيب نساء للكشف عليها، حيث تبين حملها من فلاح فى عقده السابع.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.