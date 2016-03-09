فيديو | «وكيل النواب»: الوزراء لا يملكون جرأة اتخاذ قرار والحكومة الحالية «تسيير أعمال»

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أنه كان من الفريق المؤيد لتشكيل الائتلافات داخل البرلمان بنسبة 20% من الأعضاء إلا أن النواب توافقوا في النهاية على تشكيل الائتلاف من 25% من الأعضاء، مؤكدا أنها ليست نسبة تعجيزية كما يرى البعض لأن من يستطيع جمع 120 نائبا يستطيع جمع 150 نائب لتشكيل ائتلاف.

وأضاف وهدان خلال حواره مع برنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2 اليوم الأربعاء أن الحكومة الحالية تعتبر حكومة تسيير أعمال حتى تحظى بثقة البرلمان، مؤكدا أن أغلب الوزراء لا يملكون جرأة اتخاذ القرار، وأغلب التأشيرات التي يمنحونها للنواب لا قيمة لها، كما طالب الوزراء بتحمل مسئولياتهم وإعطاء تأشيرات ذات تأثير احتراما للنواب ولتنفيذ مطالب المواطنين.

وقال وكيل البرلمان أنه سيصوت لصالح منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبا الحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذ الملفات التي ستلتزم بها خلال برنامجها الذي ستعرضه على المجلس، كما أكد أن تجديد الثقة في الحكومة مرهون بذلك البرنامج.

وأوضح وهدان أن مجلس النواب لا يستطيع حاليا تشكيل حكومة معبرة عنه بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية حول قضايا عديدة.

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