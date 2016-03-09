الخارجية البريطانية تدين أعمال العنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

>أدانت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أعمال العنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مجددة تأكيدها على الحاجة إلى الوصول إلى حل طويل الأمد للصراع.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، فى بيان "أدين الهجمات المروعة ضد المدنيين فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع. لا يمكن أن يكون هناك أى مبرر للإرهاب."

وأعرب الوزير عن قلقه العميق جراء أعمال العنف الجارية، مضيفا "هذا الوضع المأساوى يؤكد فقط على الحاجة إلى تحسين الوضع على الأرض والتوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع."

من ناحية أخرى أعلنت دائرة شؤون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية عن إغلاق مكتب الدائرة فى قطاع غزة احتجاجا على اعتداء عدد من الأشخاص على أحد العاملين فى المكتب وتكسير محتوياته.

وأدانت الدائرة فى بيان مقتضب مساء اليوم الأربعاء، "اقتحام مكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا فى قطاع غزة، اليوم من قبل عدد من الأشخاص، وما تلاه من أحداث مؤسفة نتج عنها إصابة أحد العاملين بالمكتب جراء الاعتداء عليه".

>وأضاف البيان أن الحادث أدى أيضا إلى تكسير الأبواب وبعض أثاث المكتب والأجهزة، لذلك تم إغلاق المكتب احتجاجا وإدانة لهذا الاعتداء السافر بقرار من رئيس الدائرة.

وكان نحو 50 موظفا مقطوعة رواتبهم اقتحموا المكتب أثناء وجود الدكتور زكريا الأغا وقاموا بتحطيم الأبواب وبعض الأثاث والأجهزة مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين بالمكتب، وعلى أثر ذلك قرر الأغا إغلاق المكتب حتى إشعار اخر.

>