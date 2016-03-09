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محافظ الوادى الجديد : الإنتهاء من قرى الشب وإنشاء حظائر الماشية بالمجان‎

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محافظ الوادى الجديد : الإنتهاء من قرى الشب وإنشاء حظائر الماشية بالمجان‎ محافظ الوادى الجديد : الإنتهاء من قرى الشب وإنشاء حظائر الماشية بالمجان‎

اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد

التقى اليوم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بالدكتور أيمن المعداوي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وأكد المعداوي على سرعه الانتهاء من جميع القرى بالشب خلال الفترة القادمة، حيث  يتم الانتهاء من القرية الأولى مع نهاية شهر مارس ويتم الانتهاء من القرية الثانية والثالثة خلال شهر ابريل والقرية الرابعة سوف يتم الانتهاء منها خلال شهر مايو.

ومن جانبه أكد عشماوي، بأن رئيس الهيئة أكد على مجانية إنشاء حظائر الماشية والزرائب و أنه تم الاتفاق على إخطار المحافظة في حالة التصديق على اى أراضى تابعه للهيئة العامة للتنمية الزراعية في نطاق المحافظة.

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