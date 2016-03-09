رئيس الحجر الزراعي السابق لـ«النواب»: رفضت إدخال قمح فاسد فهل يكون جزائى الإقالة

وجه الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى السابق، رسالة إلى البرلمان بعد قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بإقالته لتمسكه برفض إدخال أى شحنات قمح مصابة بفطر “الأرجوت”، قائلا: رفضت دخول شحنات قمح مخالفة فهل ترضون أن يكون جزائى الإقالة؟.

وكان سعد موسى قد اكتشف وجود فطر “الأرجوت” السام بالقمح، ورفض دخول أى شحنات قمح مصابة بالفطر، وفوجئ الجميع بقرار وزير الزراعة بإقالته، ما دفع عددا من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة لتوضيح الحقائق.

وقال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى السابق، المتواجد حاليًا فى أستراليا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، فى تصريحات صحفية، أوجه سؤالا واحدا لأعضاء البرلمان: عندما يكون هناك مسئول يؤدى عمله بمنتهى الأمانة والإخلاص ويحارب الفساد، ويعيد هيكلة الحجر الزراعى ليتواكب مع المشروعات التنموية الجديدة، وينشى وحدات داخل الإدارة، بهدف زيادة انسيابية صادرات مصر للأسواق العالمية لتكون بديلة عن الاتحاد الأوروبى وواعدة ليصبح المنتج المصرى منافسا فى الأسواق العالمية، ويزيد من الدخل القومى للبلد، ونقف ضد دخول أى شحنات زراعية مخالفة للمواصفات، فهل يكون جزائى الإقالة، ولماذا؟ ولصالح من؟ فى الوقت الذى لم أكن فيه داخل مصر”.

فتح أسواق جديدة مع أستراليا أمام منتجات العنب وأكد سعد موسى أنه متواجد حاليا فى أستراليا، يجرى اجتماعات مكثفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات العنب، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب الأسترالى على زيارة لمصر لتفقد عدد من مزارع العنب، والشركات للإطلاع على الإجراءات الحجرية لبدء الاستيراد تكون أسواقا جديدة خاصة ونحن نتعامل معهم فى تصدير الموالح.

وأوضح أنه خلال اجتماعه مع الجانب الاسترالى، تم تعيين مهندس من الجانب المصرى ومهندس من الجانب الأسترالى لسرعة تبادل المعلومات، وإنهاء هذا الملف مع نهاية العام بعد زيارتهم للمزارع لفتح السوق الجديد أمام منتج العنب.المشروعات التنموية.. قناة السويس.

وأكد سعد موسى أن هناك خطة يعمل بها بشهادة جميع المسئولين بالحجر الزراعى، وأنها تخص المشروعات التنموية الجديدة، خاصة قناة السويس الجديدة.

وقال: كنت ماشى باتجاه السياسية العامة للدولة اللهم احفظ مصر والمصريين”، مشيرا إلى أنه خلال الشهور السبعة الأخيرة نجحت إدارة الحجر الزراعى، فى سعيها لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية، خاصة مع السودان أمام الموالح وتقاوى الفول البلدى، وإندونيسيا للموالح والصين لمنتجات العنب، وفتح أسواق مع اليابان أمام الموالح. تحويل شهادات تصدير المحاصيل الزراعية من ورقية إلى إلكترونى وأضاف أنه تم اعتماد شهادة إلكترونية مع الأردن ولبنان وإيطاليا، لتحويل شهادات تصدير المحاصيل الزراعية من ورقية إلى إلكترونية، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن يسافر إلى إندونيسيا لإنهاء فتح أسواق جديدة أمام البلح، وإلى أمريكا لفتح أسواق أمام الموالح. وأشار إلى أن الإدارة نجحت فى تجربتها المعملية، وهى المعاملة بالتبريد للقضاء على الأطوار غير الكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات التى يتطلبها الجانب اليابانى، من أجل تصدير الموالح المصرية، وعلى رأسها البرتقال، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة ترفع من معدلات التصدير الفترة المقبلة، وأن هناك منظومة حاسمة فى تشديد الرقابة على المنتجات التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، تنطبق عليها كافة الاشتراطات الحجرية.

وأكد سعد موسى، أنه خلال توليه إدارة الحجر الزراعى تم إنشاء وحدة لاستصدار أذونات الاستيراد للتحكم فى واردات مصر الزراعية، ما زاد حصيلة إدارة الحجر الزراعى لـ5 ملايين جنيه شهريا، مقارنة بالعام السابق 300 ألف جنيه من نوفمبر الماضى وحتى الآن، موكدا أنه عقب انتهاء مهام عمله فى أستراليا وفتحه الأسواق الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية سيعود للبحث العلمى، بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع للوزارة. وقال “أنا حاصل على رسالتين للدكتوراه أحدهما من الولايات المتحدة والأخرى من المركز الدولى للهندسة الوراثية، وأعلم مخاطر دخول الفطر على الزراعات المصرية والصحة العامة”. كانت تشريعات الحجر الزراعى المصرى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 3007 لسنة 2001، اوضحت فى مادتها الأولى أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بإحدى الآفات غير الموجودة بجمهورية مصر العربية، والمدرجة بالجدول رقم “1″ بهذا القرار إلى الأراضى المصرية، فيما جاء فطر “الأرجوت” الذى يصيب محصولى القمح والشعير والذرة الشامية فى قائمة الجدول.