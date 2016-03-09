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«وكيل النواب»: أعضاء البرلمان لديهم «شهوة الكلام» ونبذل جهودًا لحل خلافاتهم

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«وكيل النواب»: أعضاء البرلمان لديهم «شهوة الكلام» ونبذل جهودًا لحل خلافاتهم «وكيل النواب»: أعضاء البرلمان لديهم «شهوة الكلام» ونبذل جهودًا لحل خلافاتهم

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس تبذل جهودا لحل الخلافات بين أعضاء البرلمان، موضحا أن بعض النواب شكوا من عدم إعطائهم الكلمة خاصة أن الجميع لديه “شهوة الكلام” والرغبة في الإدلاء بارائهم حول القضايا المختلفة وإيصال الرسائل التي يحملها لهم أهالي دوائرهم.

وأضاف وهدان، خلال حواره مع برنامج “عين على البرلمان” المذاع على قناة “الحياة”، الأربعاء، أن بعض النواب اشتكوا مما رأوه تفضيل لبعض الأعضاء دون آخرين ما دفع هيئة مكتب المجلس لمطالبتهم بالصبر لتحقيق مطالبهم.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس طالبت النواب بتسجيل طلبهم للكلمة قبل الجلسة بـ24 ساعة من خلال جهاز “التابلت” الخاص بهم.

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