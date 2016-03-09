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محافظ بنى سويف يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان

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محافظ بنى سويف يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان محافظ بنى سويف يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان
ترأس المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، بحضور "هناء عبدالعزيز" السكرتير العام المساعد، " نجلاء الصاوى " مقرر المجلس، فضلا عن أعضاء المجلس من رؤساء المدن ومسئولى قطاعات الصحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم، وفرع محو الأمية وتعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة.

استعرض الاجتماع الموقف السكانى بالمحافظة، الذى بلغ ( 2953149) نسمة فى 1/1/2015م مقارنة بشهر يناير 2014م، (2856812) نسمة بمعدل تغير (3%)، وعرض خدمات تنظيم الأسرة خلال عام 2015م حيث بلغ عدد المنتفعات (501788) سيدة مقارنة بالفترة المناظرة 2014 التي بلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة (498822) سيدة بمعدل تغير (06.%)، بالإضافة إلى عرض تحليل الوضع الديموجرافى للمحافظة واستراتيجية تجميع المؤشرات التى لها علاقة بالسكان، كما تم عرض أبرز إنجازات الجهات العاملة فى المجال السكانى خلال الفترة السابقة وإنجازات القوافل السكانية والصحة الإنجابية وعرض أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار التى تخدم القضية السكانية.

وطالب المحافظ بتكثيف حملات التوعية للجمهورالمستهدف مع الاختلاف فى الأسلوب فى طريقة التوعية، وكذالك تدريب الوحدات الصحية على حملات التوعية من خلال التخطيط المسبق على أساس علمى حتى لا تكون هناك مشكلة سكانية بالمحافظة والاستفادة من الخصائص الديموجرافية للسكان من حيث حجم وتوزيع السكان والتركيب العمرى والنوعى والأسرى ودرجة التعليم ومستوى الخدمات الصحية، وغيرها من الخصائص وذلك للاستفادة منها فى توجيه سياسات نحو نقاط الاحتياج فى هذه القطاعات المختلفة


>- بالصور..محافظ بنى سويف يوقع بروتوكول تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية البساتين

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مصر 365

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