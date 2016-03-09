انتشال جثة سيدة من مياه البحر اليوسفى ببنى سويف

انتشل أهالى قرية منشأة عبد الصمد التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بنى سويف، مساء اليوم الأربعاء، جثة سيدة من مياه البحر اليوسفى.

كان اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بعثور أهالى قرية منشأة عبد الصمد التابعة لدائرة المركز، على جثة طافية بمياه البحر اليوسفى وتم انتشالها.

ودلت المعاينة الأولية للرائد محمد عبد اللطيف، رئيس المباحث، على أن الجثة لسيدة فى العقد الخامس من العمر ترتدى كامل ملابسها، ولا توجد إصابات ظاهرية بها، حيث تم إيداعها مشرحة مستشفى إهناسيا المركزى وتم انتداب الطبيب الشرعى لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا جهودها لتحديد هوية السيدة، وأسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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