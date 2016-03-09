بالصور.. مساعد وزير الداخلية يكرم الضباط والعاملين بمديرية أمن سوهاج

كرم اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج اليوم بنادى تجديف الشرطة، عددًا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين والمصابين وعلى رأسهم العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد نصر طه، رئيس مباحث المراغة، والرائد إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج وآخرين، نظرًا لجهودهم فى المجالات الأمنية المختلفة والتى أدت إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة وضبط عدد من القضايا المهمة من تشكيلات عصابية لسرقة السيارات، وتشكيلات عصابية لسرقة المنازل والأجهزة الكهربائية، والأسلحة والذخائر وتنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج برفقة اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث وزارة الداخلية، التى تفقد خلالها عددًا من المراكز والأقسام واستعرض فيها مجهود مديرية أمن سوهاج، فى مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة والتشكيلات العصابية وضبط المطلوبين جنائيًا.

واستقبله مدير مصلحة الأمن العام اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، واللواء أيمن الملاح نائب مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية ،والعميد أشرف أبو المكارم، رئيس فرع الأمن الوطنى، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام وقيادات مدير الأمن.

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