محافظ أسوان يلتقى طالبات متفوقات داخل مركز التطوير التكنولوجى

التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، الطالبات المتفوقات بمدرسة بدرية حامد الإعدادية بنات فى مادة الحاسب الآلى، أثناء زيارتهن لمبنى المحافظة للتعرف على المنظومة الإلكترونية بالبوابة الإلكترونية ومركز التطوير التكنولوجى.

وأكد محافظ أسوان، أهمية مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة فى مجال البرمجة وتطبيقات الحاسب الآلى التى أصبحت تمثل المحرك الأساسى لكل الأعمال فى مختلف الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة فى مختلف دول العالم.

وأوضح أن مركز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين يأتى تنفيذه فى إطار المشروع القومى لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة ومحو الأمية الرقمية والذى تتبنى تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تضم 5 مراكز داخل المحافظة وهى تشمل الديوان العام ومجالس مدن أسوان ونصر النوبة ودراو وإدفو من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة (الموظف) عن طالب الخدمة (المواطن) بما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد الإدارى أو المالى.

وفى نهاية اللقاء حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الطالبات المتفوقات مطالبًا بضرورة الاستفادة القصوى من زيارتهن لمركز التطوير التكنولوجى.

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