مدير أمن سوهاج: تنفيذ 45254 حكما قضائيا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة فى 3 شهور

وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة بالمراكز والأقسام ما بين بنادق آلية، وأسلحة صناعة محلية، وجيرنوف، إضافة إلى الحملات الأمنية المكبرة التى استهدفت السلع التموينية مجهولة المصدر والتى تضر بصحة المواطنين وتسبب لهم الأمراض وخاصة السلع الأكثر تداولا بين المواطنين وعلى رأسها السلع الغذائية.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام لمحافظة سوهاج والتى رافقه فيها اللواء جمال عبدالبارى مدير مباحث وزارة الداخلية، والتى تفقد خلالها عددا من المراكز والأقسام والتى استقبله فيها اللواء أيمن الملاح نائب مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أشرف أبو المكارم، رئيس فرع الأمن الوطنى، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الامن العام وقيادات مدير الأمن.
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