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مدير أمن سوهاج: تنفيذ 45254 حكما قضائيا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة فى 3 شهور

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مدير أمن سوهاج: تنفيذ 45254 حكما قضائيا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة فى 3 شهور مدير أمن سوهاج: تنفيذ 45254 حكما قضائيا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة فى 3 شهور
أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج على هامش زيارة اللواء السيد جاد الحق، رئيس قطاع مصلحة العام اليوم لعدد من المنشآت الشرطية والأمنية وتفقد معرض الأسلحة والمضبوطات بقسم ثان سوهاج، نجاح قوات الأمن فى تنفيذ 45254 حكما قضائيا، وضبط 3 أحكام إعدام، و118 حكما مؤبدا، و7 أحكام استرداد، و2 مطلوب للإدارة العامة للشرطة العربية والدولية، و906 أحكام من ذوى المعلومات الجنائية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 8 مارس 2016.

وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة بالمراكز والأقسام ما بين بنادق آلية، وأسلحة صناعة محلية، وجيرنوف، إضافة إلى الحملات الأمنية المكبرة التى استهدفت السلع التموينية مجهولة المصدر والتى تضر بصحة المواطنين وتسبب لهم الأمراض وخاصة السلع الأكثر تداولا بين المواطنين وعلى رأسها السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام لمحافظة سوهاج والتى رافقه فيها اللواء جمال عبدالبارى مدير مباحث وزارة الداخلية، والتى تفقد خلالها عددا من المراكز والأقسام والتى استقبله فيها اللواء أيمن الملاح نائب مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أشرف أبو المكارم، رئيس فرع الأمن الوطنى، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الامن العام وقيادات مدير الأمن.

معرض الأسلحة بسوهاج (1)

معرض الأسلحة بسوهاج (2)

معرض الأسلحة بسوهاج (3)

معرض الأسلحة بسوهاج (4)

معرض الأسلحة بسوهاج (5)

معرض الأسلحة بسوهاج (6)

معرض الأسلحة بسوهاج (7)

معرض الأسلحة بسوهاج (8)

معرض الأسلحة بسوهاج (9)

معرض الأسلحة بسوهاج (10)


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