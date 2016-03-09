أخبار المغرب اليوم.. الرباط تحتج على تصريحات كى مون حول الصحراء المغربية

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول احتجاج حكومة المملكة المغربية بشدة على ما وصفته بـ"الانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون حول قضية الصحراء المغربية".

وأكدت الحكومة المغربية فى بيان لها أنها تسجل باندهاش كبير "محاولة فرض الأمر الواقع ومحاباة الأمين العام غير المبررة للأطراف الأخرى خلال زيارته الأخيرة للمنطقة".

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تمكن المغرب من احتلال المركز 32 على الصعيد العالمى، الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى مؤشر "أفضل دول العالم" الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى ومحطة "USNEWS" الأمريكية، والذى شمل 60 دولة اعتبرها أفضل دول للعيش، فى مقدمتها ألمانيا، بناء على استطلاع آراء أزيد من 162 ألف رجل أعمال.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، وصول ثمن البصل فى المغرب إلى مستويات قياسية لم يعهدها المغاربة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ سعر الكيلو جرام الواحد ما بين 13 و 15 درهما أى حوالى 1.5 دولار، سواء فى الأسواق الشعبية أو الأسواق الممتازة، رغم أن الثمن فى الأيام العادية كان يتراوح بين 2.5 و 5 دراهم، مما جعل الكثير من المغاربة يقللون من استهلاكه.

وفى سياق أخر أعلنت الفيدرالية المغربية لمنتجى اللوز أن الإنتاج الوطنى من اللوز يصل سنويا إلى 101 ألف طن، أى ما يعادل 20 ألف طن من اللوز المكسر.

موضوعات متعلقة..

- المغرب تفوز ببطولة مصر الدولية للقفز بالمظلات

- الحكومة المغربية: تصريحات "كى مون" عن الصحراء الغربية مسيئة للبلاد

>