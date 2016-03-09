أخبار السعودية اليوم.. قادة عرب يشهدون ختام مناورات "رعد الشمال"

ركزت أخبار السعودية اليوم، حول وصول قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة فى مناورات "رعد الشمال" إلى "حفر الباطن" شمال السعودية، ليشهدوا ختام المناورات، والعرض العسكرى المقررين غداً الخميس.

وقد وصل رؤساء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسودان عمر حسن البشير، وجيبوتى إسماعيل عمر جيله، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وتشاد إدريس ديبى إنتو، وجمهورية القمر المتحدة إكليل ظنين، والسنغال ماكى صال، لحضور هذه المناورة الختامية.

أخبار السعودية اليوم..

>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، حول سعى شخصيات قبلية واجتماعية يمنية لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة السعودية لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات وقد استجابت قوات التحالف لذلك عبر منفذ "علب" الحدودى.

ورصدت أخبار السعودية اليوم، أيضا الخلافات التى بدأت تظهر بين واشنطن والرياض، بسبب وقف السعودية المهونات التى وعدت بتقديمها للجيش اللبنانى، وإعلان تنظيم "حزب الله" منظمة إرهابية، حيث تضغط واشنطن لتخفيف هذه العقوبات، وفق تقارير إعلامية أمريكية .

وقالت التقارير، إن إدارة أوباما تضغط على السعودية لكى لا تتخذ خطوات إضافية، عقابا للبنان اقتصاديا، بسبب تصاعد سلطة حزب الله فى بيروت، نقلا عن مسئولين عرب وأمريكيين.

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