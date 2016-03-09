مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (1)-(1) كوستا يتعادل ويقلل فارق الذهاب

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ق27: مراوغة رائعة لكوستا على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بيساره لكن هذه المرة سكنت الشباك.

ق16: عرضية أرضية من إبراهيموفيتش مرت من أمام دفاع البلوز سددها رابيو المتمركز أمام المرمى مباشرة في الشباك.

ق5: تسديدة من دي ماريا مرت بجوار الحارس في طريقها للشباك، لكن إيفانوفيتش شتت الكرة قبل أن تمر من على خط المرمى.

ق2: مراوغة رائعة لدييجو كوستا داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بيسراه لكن تراب تصدى للكرة وابعدها عن المرمى.