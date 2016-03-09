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مران الأهلي - جرح قطعي في يد صبري رحيل.. وانتهاء أزمة باسم علي

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مران الأهلي - جرح قطعي في يد صبري رحيل.. وانتهاء أزمة باسم علي مران الأهلي - جرح قطعي في يد صبري رحيل.. وانتهاء أزمة باسم علي

تعرض صبري رحيل الظهير الأيسر في الأهلي لجرح قطعي في يده خلال مران الفريق الأول مساء الأربعاء الذي لم يكتمل نتيجة الأمطار وانقطاع الكهرباء في أنجولا.

ويستعد الأهلي لمواجهة ركرياتيفو ليبولو في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وأثناء المران تعرض رحيل لجرح قطعي في اليد وعلى الفور قام خالد محمود طبيب الفريق بإسعاف اللاعب والتأكد من سلامته.

وأكد الطبيب على عدم تأثير الجرح على مشاركة رحيل في مران الفريق الثاني يوم الخميس بالعاصمة لواندا.

وفي سياق متصل، أنهى باسم علي مدافع الفريق إجراءات تجديد جواز السفر الخاص به بعد رفض السلطات السماح له بالسفر مع الفريق بسبب انتهت صلاحيته.

ويلحق باسم علي بالبعثة على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الفريق إلى أنجولا ظهر الخميس.

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