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أحمد مرتضى: لا صحة لإسقاط عضويتي ..وسأحترم الحكم حال صدوره

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أحمد مرتضى: لا صحة لإسقاط عضويتي ..وسأحترم الحكم حال صدوره أحمد مرتضى: لا صحة لإسقاط عضويتي ..وسأحترم الحكم حال صدوره

صرح النائب أحمد مرتضى منصور، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،  أنه لم تصدر أي أحكام من محكمة النقض تفيد بإسقاط عضويته من مجلس النواب، مؤكدًا على أنه يسكون أول من يطالب بتنفيذ الحكم إذا صدر «احترامًا لأحكام المحاكم والقانون».

وأضاف مرتضى أنه يتقبل ما يصدر من حملة الدكتور عمرو الشوبكي من بيانات صحفية، ويتفهمه تمامًا، موضحًا أنه يتمنى لهم التوفيق.

يأتي هذا ردًا من النائب أحمد مرتضى بعد أن نشرت بعض الصحف أخبارًا عن إسقاط محكمة النقض لعضويته من مجلس النواب، وهو ما وصفه بالشائعة التي من واجبه أن يوضحها.

جدير بالذكر ان تداولت الصحف والمواقع أنباء بأن إعادة فرز أصوات جولة الإعادة بين الشوبكي ومرتضى في انتخابات مجلس الشعب جائت لصالح الشوبكي.

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