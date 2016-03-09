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مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0)-(1) إبرا يصنع ورابيو يسجل

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مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0)-(1) إبرا يصنع ورابيو يسجل مباشر #ليلة_الأبطال – تشيلسي (0)-(1) إبرا يصنع ورابيو يسجل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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إيفانوفيتش ينقذ تشيلسي من لدغة دي ماريا

Posted by Goals & Highlights on Wednesday, March 9, 2016

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ق16: عرضية أرضية من إبراهيموفيتش مرت من أمام دفاع البلوز سددها رابيو المتمركز أمام المرمى مباشرة في الشباك.

ق5: تسديدة من دي ماريا مرت بجوار الحارس في طريقها للشباك، لكن إيفانوفيتش شتت الكرة قبل أن تمر من على خط المرمى.

ق2: مراوغة رائعة لدييجو كوستا داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بيسراه لكن تراب تصدى للكرة وابعدها عن المرمى.

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