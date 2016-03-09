بالصور: تامر حسني يسجّل أغنية مع أطفال فريقه في "ذا فويس كيدز"

انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة تجمعه بكل متسابقي فريقه في برنامج "ذا فويس كيدز"، ونشر على صفحته على الفيس بوك بعضاً من كواليس تسجيل الأغنية، وصور أخرى للأطفال المشاركين وهم جويرية حمدي وأمير عموري وجانين خراط وحفصة زكري ورفقا القلعاني وميرنا صلاح ويوسف فرج وزينب حسن وهاجر طه ومروان طارق وعلي الهادي ومحمد عزيز ومروان النصوح ولؤي عبدون ونجمة الكور، بالإضافة إلى المتسابق المصري أحمد السيسي الذي سيشارك تامر أيضاً بفيلم جديد من إنتاج وليد منصور.

وفي تصريح له، قال تامر إنّ سبب اختياره لأحمد السيسي بشكل خاص هو أنه يراه حالة منفردة ظل يبحث عنها لمدة عام حتى وجدها فيه.