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وفاة السير جورج مارتن العضو الخامس في فرقة Beatles

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الأربعاء 09-03-2016 16:03

غيّب الموت السير جورج مارتن SIR George Martin المنتج الموسيقي لفرقة الروك البريطانية البيتلز Beatles والمعروف بـ اسم العضو الخامس في الفرقة The fifth Beatle عن عمر 90 عاماً.
أعلن الموسيقي رينغو ستار Ringo Starr الخبر عبر تويتر، قائلا:
" فليبارك الله جورج مارتن George Martin، وليحلّ السلام على زوجته وعائلته ... سوف نشتاق إليك".
وكتب شون أونو لينون Sean Ono Lennon، ابن جون لينون Lennon John، تحت صورة للراحل، نشرها على انستقرام: "ارقد بسلام جورج مارتن. تخونني الكلمات للتعبير عن حزني".
وفور الإعلان عن نبأ وفاة المنتج، الذي فتح أبواب الشهرة لفرقة البيتلز، انتشرت رسائل التعزية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ساعد السير جورج SIR George فرقة البيتلز على نجاحها العالمي، حين كان في مؤسسة Parlophone؛ وذلك بعد سماع شريط تجريبي لها في عام 1962؛ وبفضله تحوّلت الفرقة إلى أكبر الفرق الموسيقية نجاحاً وأشهرها في تاريخ الموسيقى الشعبية.
أثناء عمله مع الفريق العالمي، قام الراحل بتأليف موسيقى فيلم الفرقة A Hard Day’s Night وYellow Submarin اللتي أكسبته ترشيحاً لجائزتَي الأوسكار والـ غرامي.
أنتج السير جورجSir George ، وهو أب لأربعة أبناء، أكثر من 700 تسجيل موسيقي في حياته المهنية، التي امتدت لـ 5 عقود، كما عمل مع فنانين أمثال إلتون جون Elton John، سيلا بلاك Cilla Black و جيري Gerry.

 

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