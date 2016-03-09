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صورة والدة ليوناردو دي كابريو تثير الانتقادات فتحرجه

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الأربعاء 09-03-2016 17:11

أحرجت صورة ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio العائلية، التي تعود إلى عام 1976، الممثل الحائز على جائزة أوسكار، حيث غدت مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ والسبب شعر إبط والدته.


تلقت الصورة، التي انتشرت مؤخراً على فيس بوك أكثر من 100 ألف تعليق، حيث يظهر فيها ليوLeo الصغير جالساً على كتفي والديه إرملين Irmelin و جورج George. وفي حين انتقد العديد والدة النجم على عدم حلاقتها الشعر الذي بان واضحاً تحت إبطيها في الصورة، واصفين الأمر بالفاضح والمثير للاشمئزاز، راحت آراء ووجهات نظر أخرى تدافع عن والدة النجم، في الوقت الذي تجاهلت فيه الأخيرة تماماً الردّ على هذا الكلام المجرّح بحقّها.


ومن بين الكلام الجارح الذي واجهته إرملين Irmelin على تويتر:
"تلك الصورة عائدة إلى عام 1976 وليس إلى القرون الوسطى!"
فردّت إحداهن مدافعة:
"لِمَ عليها القيام بذلك؟ كانت العادات مختلفة تماماً، و من حق النساء عدم الإقدام على هذه الأمور فقط بهدف إعجاب الرجال".

المعروف هو أنّ حياة نجم The Revenant المهنية والعاطفية كانت ولا تزال متقلّبة بين النجاح والفشل، لكن أمراً واحداً بقي ثابتاً في حياته هو حبّه واحترامه لوالديه، إذ لا يتردّد في كلّ مرة يعيش فيها تجربة النجاح في شكرهما على دعمهما له. أما والدة ليو Leo فقد رافقته في مسيرة حياته الفنية، وسارت معه أكثر من مرة على السجادة الحمراء، إلى أن سارا أخيراً على أهمّ سجادة حمراء، حيث حقق النجم حلمه وحلم والدته بالأوسكار معاً.

 

وسائل التواصل تشتعل بعد فيديو الصحفية المصرية وليوناردو دي كابريو

 

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