أمل عرفة: بعد والديّ لم تمتد يد إلا لترغمني على مصلحتها هي

دمشق _ سيدتي نت

لفتت النجمة السورية أمل عرفة إلى أنها استعادت ذكريات جميلة عبر اغنية سمعتها بالراديو خلال عودتها من موقع التصوير عند الثامنة صباحاً بعد انتهائها من تصوير مشاهد ليلية في أحد الأعمال، وكتبت أمل على صفحتها الخاصة على " فيسبوك " " عالتمانة الصبح خالصة تصوير وراجعة عبيتي وكالعادة فتحت الراديو اللي بعشقو وبلعب معو لعبة الحظ ... وطلعتلي هالاغنية الساااااحرة للرائع مروان محفوظ ، رجعتني عمر لوراااااا تذكرت كل الصباحات المستعجلة مع وش أمي وصوتها ولهفتها وسرعتها وقسوتها ووجع تمشيط الشعرررررر وتنضيف الأسنان ، تذكرت معها كللللللل شي اجبااااري بهداك الوقت يا الله قديش حلو تنجبر تفيق بكير عالبرد عالدرس عالواجب عالمستقبل شوووو حلو الاجبار على شي ما كنت بعرف قيمتو لكبرت...شو حلو هلق تنمد الإيد الحنونة ذاتا وتجبرررررني على مصلحتي لأن بعدك يا أمي وَيَا أبي مافيه إيد جبرتنا إلا على مصلحتا هيه .... باختصار معاني الاغنية مالها علاقة إطلاقا بالشي اللي حكيت عنو وهاد بيأكد انو الاغنية ذاكرة بترتبط بذكرى بشخص بمرحلة كللللللل هدول بيروحو وبتبقى الاغنية بالراديو لنحظظ ونسمع ، لهيك انا بحب الرااااديو لأنو ابو الدهشة والمفاجآت " .