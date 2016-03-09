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مي حريري تروّج لعلاقة حب تربطها بهذا النجم التركي

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الأربعاء 09-03-2016 18:12

نشرت الفنانة مي حريري مجموعة صور لها خلال وجودها في العاصمة التركية إسطنبول بعضها مع الممثل التركي ساروهان هونيل المعروف في الدول العربية بإسم أسمر، بالإضافة إلى صور أخرى مع الصحافة التركية.
مي حريري، أشارت إلى وجود عمل مشترك يجمعها بالممثل ساروهان هونيل ولكنها لم تفصح عن مضمونه.
وكانت أنباء قد سرت عن أن ساروهان طلب من مي مشاركتها في بطولة مسلسل تركي، وقد سارعت مي إلى نشر روابط أخبار تؤكد أنها سلبت قلبه، دون أن توضح طبيعة علاقتها بالممثل، وهو الصور مجرد لقطات عابرة من معجبة بفنان، أم بالفعل مقدّمة لتعاون مشترك.

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سيدتي