كيم كارداشيان في اليوم العالمي للمرأة:أعيش كما يحلو لي

نشرت النجمة كيم كارداشيان Kim Kardashian رسالة مفتوحة على موقعها على الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعد ظهر البارحة الثلاثاء، إثر البلبة التي أثارتها صورها العارية والانتقادات الساخرة التي طالتها بسببها وردّها الهجومي على منتقديها من النجوم عبر تويتر.

جاء في الرسالة وفقاً لـ Cosmopolitan.com:

" أنا لا أفهم سبب انزعاج الناس من تصرّف الآخرين في حياتهم اليومية، فأنا لا أتعاطى المخدرات ولا أشرب إلا القليل من الكحول، ولم أرتكب يوماً جريمة بحق أحد، وعلى الرغم من ذلك أصبحت مثالاً سيئاً للجميع، لأنني أعبّر عن اعتزازي بجسدي فقط؟ "

وتابعت: "أنا قوية بحياتي الحميمة ومرتاحة مع نفسي ولا أخاف ما سيُقال عني، وآمل أن أعطي القوة للفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم".

وأضافت كيم Kim:

"إنه عام 2016، وأنا لن أعيش حياتي كما تملي عليّ مشاكلكم النفسية بالنسبة إلى حياتي الجنسية. عيشوا بالطريقة التي تحلو لكم، وأنا سأعيش بالطريقة التي تحلو لي" .

وأكملت نجمة تلفزيون الواقع:

"أنا قوية بفضل زوجي الذي قبِلني كما أنا ودعمني وأعطاني المقدرة على أن أثق بنفسي أكثر فأكثر. زوجي الذي أتاح لي الفرصة لأن أكون كما أنا وأحبني من دون قيد أو شرط. كما أشعر بأنني محظوظة جداً، لأنني نشأت محاطة بنساء قويات ومستقلات، تعلّمت منهن دروساً، سأعلمها بدوري إلى ابنتي".

وختمت كيم Kim:

أنا أمّ. أنا زوجة، وأخت، وابنة، وسيدة أعمال، ومن حقي أن أكون مثيرة.

عيد سعيد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة".

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