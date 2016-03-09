العرب يطلقون على أولادهم أسماء هؤلاء النجوم الأتراك

أكد المنتج والكاتب الصحافي التركي صواش أوغورلو أن كيفانش تاتليتوغ كان وما يزال النجم المفضّل وقرة عين آلاف المتابعين العرب الوفيين له، منذ مسلسله الأول (Gumus- نور) مع سونغول أودين، وتصدّر حفل زفافه قمة اهتمام العرب، كما أثار اختياره عروسه باشاك ديزير غضب بعض النساء والمعجبات العربيات، لأنهن يرينها غير مناسبة له، ولا تليق بوسامته وشهرته، وأنه كان يستحق امرأة أجمل وأصغر منها .

وعلى الرغم من غضب بعض المعجبات بسبب زواجه فإن الشريحة الكبرى من متابعيه العرب رحّبت بزواجه، وهنأته عبر السوشيال ميديا منذ اليوم الأول لزفافه. وتوقع المنتج التركي صواش أوغورلو أن تنهال الهدايا الجميلة والقيّمة على كيفانش تاتليتوغ من معجبيه العرب.

العائلات العربية تطلق على أبنائها أسماء النجوم الأتراك

وأكد صواش أوغورلو في حديثه أنّ نجاح المسلسلات التركية في العالم العربي نتج عنه ظاهرة تسمية العائلات العربية لأبنائها الحديثي الولادة بأسماء النجوم الأتراك ، قبل أن تمتدّ هذه الظاهرة من الدول العربية إلى دول أخرى مثل بلغاريا وأذربيجان .

ومن أكثر الأسماء المفضلة لدى العرب والأجانب: خالد (خالد آرغنش- السلطان سليمان)، ومريم (مريم أوزيرلي – السلطانة هيام)، وبيرين (بيرين سات- سمر)، وساريناي (ساريناي ساريكايا- نسيم)، وكيفانش (كيفانش تاتليتوغ- مهند)، باريش (باريش أردوتش – عمر).

العرب يرغبون في متابعة النجوم الجدد في الدراما التركية

وكشف المنتج التركي صواش أوغورلو عن أن العرب اليوم في الألفية الثالثة يرغبون في متابعة الوجوه الجديدة والنجوم الشباب الجدد في الدراما التركية، وهذا سرّ نجاح الأعمال الأولى لبعض الوجوه الجديدة في الشرق الأوسط، حتى التي لا تعرض على فضائيات عربية، بل تعرض مترجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهذا ما يزيد من الطلب عليها لتُدبلج باللغة العربية في ما بعد، ثم تعرض على قنوات عربية ذات انتشار واسع.

وأضاف صواش متابعاً: "أنا وزملائي نواصل تقديم المسلسلات التركية الجديدة التي يقوم ببطولتها نجوم أتراك محبوبون في العالم العربي، مثل: توبا بويوكستون وسونغول أودين وبيرين سات ومريم أوزيرلي وصدف أفجي وبوراك أوزجيفيت وكينان أميرزالي أوغلو".

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