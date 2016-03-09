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مظاهرة أمام مقر الحكومة اللبنانية احتجاجا على أزمة النفايات

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مظاهرة أمام مقر الحكومة اللبنانية احتجاجا على أزمة النفايات مظاهرة أمام مقر الحكومة اللبنانية احتجاجا على أزمة النفايات

>وصلت مسيرة لمحتجين على أزمة النفايات اللبنانية إلى محيط مقر مساء اليوم الأربعاء تزامنا مع انعقاد اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.

وحاول بعض المحتجين إزالة السياج الشائك المحيط بمقر الحكومة اللبنانية، وضمت المسيرة مجموعات "الشعب يريد إصلاح النظام" وجمعية "الحراك المدنى الديمقراطي" و"مجموعة I'm in.
>وطالبت المجموعات المشاركة فى المسيرة اللبنانيين بالنزول إلى الشارع والمشاركة فى تحركاتها "قبل أن يصل فيروس زيكا إلى لبنان" جراء أزمة النفايات.

يأتى ذلك فى وقت انعقد اجتماع الجنة الوزارية لإدارة النفايات الصلبة برئاسة تمام سلام، وحضور أعضاء اللجنة وهم وزير الزراعة أكرم شهيب، ووزير الطاقة ارتيور نظاريان، ووزير المال على حسن خليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، ووزير التربية إلياس بو صعب، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
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