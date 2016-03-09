بالصور.. ضبط 500 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة

قاد المهندس محمد عصر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة، وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت الحملة عن ضبط 500 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مالك إحدى محطات الوقود بناحية قرية دمشلى، لتجميعه 20000 لتر سولار، وكذلك كمية تقدر بـ5000 لتر بنزين 80، والتصرف في كمية تقدر بـ5000 لتر سولار مدعم فى السوق السوداء، دون علم الجهات الرقابية، بقصد التربح والكسب غير المشروع، وتم تحرير محضرا بالواقعة، ومذكرة لتعديه على أفراد الحملة.

كما تم ضبط إحدى محطات الوقود بناحية قرية النجاح للتصرف في كميه سولار مدعم قدرها 1900 لتر، وصاحب السيارة لتجميع تلك الكميه من السوق السوداء.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط عدد 2747 أسطوانة غاز تجارية تم التصرف فيها بالسوق السوداء للتربح والكسب الغير مشروع، وتم تحرير محضران لتاجران تموين بالمحمودية حجبا سلعة الزيت عن المواطنين مخالفان بذلك المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 مادة 1 أ، ه، ومادة 57، و58، والقرار رقم 483 لسنة 1987.

كما تمكنت الحملة من ضبط مجموعة من المخالفات أبرزها ضبط 2000 لتر زيت طعام مغشوش قبل طرحه بالأسواق.

- ضبط كمية من الأسمدة والمخصبات الزراعية "المغشوشة" فى الإسماعيلية



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